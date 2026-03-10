sboccia il bomber riad e regala altri tre punti

Il bomber Riad continua a essere decisivo, contribuendo con una rete che permette alla squadra di ottenere altri tre punti. La Lucchese si trova tra il presente e il futuro, mentre aspetta la matematica certezza di poter disputare anche l’anno prossimo in questa categoria. La partita si conclude con il risultato di tre punti conquistati grazie all’attaccante.

Lucchese tra presente e futuro. In attesa della matematica certezza di giocare l’anno prossimo in serie D, certezza che dovrebbe arrivare tra due-tre domeniche, se questo continua ad essere il "trend" delle prime due della classe, la Lucchese festeggia il nono centro stagionale di Ahmad Riad, ventenne attaccante nato a Camaiore (lo scorso anno giocava nella Primavera 3 rossonera) che ha risolto il match di Monsummano contro la Larcianese, ed ha regalato ai rossoneri la vittoria numero 15. Una vittoria, arrivata come è spesso accaduto in questo campionato nel secondo tempo, a dimostrazione che la squadra sa aspettare il momento opportuno per mettere a segno il colpo vincente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

