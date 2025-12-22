Zenith i tre punti degli auguri Il gol del bomber regala entusiasmo
Zenith Prato 1 San Giuliano 0 ZENITH PRATO: Caroti, Castiello, Fiaschi, Cela, Tempestini, Danti, Sinisgallo, Saccenti, Moussaid, Del Pela, Parrini. A disp. Brunelli, Innocenti, Kouassi, Fallani, Moretti, Palaj, Pittalà, Nannipieri, Casini. All. Settesoldi. SAN GIULIANO: Giacobbe, Borgia, Casanova, Angelotti, Pasquini, Anzillotti, Gargani, Amico, Ferretti, Cornacchia, Bacci. A disp. Raugi, Gremigni, Sorbo, Arnesi, Bindi, Nacci, Doveri, Campani, Papini. All. Niccolai. Arbitro: Nicotera di Aprilia. Reti: 50’ Del Pela. Basta un gol realizzato ad inizio ripresa alla Zenith Prato per superare la resistenza di un comunque ostico San Giuliano nell’anticipo del sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Pronostico Torino-Genoa: il mal di gol regala tre punti
Leggi anche: Autogol Frese! Il difensore del Verona regala i tre punti ai nerazzurri
Zenith, i tre punti degli auguri. Il gol del bomber regala entusiasmo; Ragazzi quasi perfetti. E la Zenith ritrova il sorriso.
Zenith determinata e forte: i primi tre punti - MASSESE: Gatti, Maffei (31’ Lasagna), Lucaccini (46’ Biagi), Zavatto, Grasselli, Centonze, Bertipagani (46’ Marabese), Caponi, Buffa, Mariani (46’ Marchini ... lanazione.it
ZENITH 585 GOLD. Levapunti e aprilettere in finitura oro: un classico che unisce precisione e bellezza, in un solo gesto. #zenithcucitrici #levapunti #aprilettere #madeinitaly #zenithstapler - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.