Abiuso regala i tre punti alla Carrarese contro il Bari
La Carrarese ha conquistato una vittoria casalinga contro il Bari, grazie a un gol di Abiuso. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con la Carrarese che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, mantenendo la propria porta inviolata. Una prestazione significativa che permette alla squadra di ottenere tre punti importanti in classifica.
Carrarese – Bari 1-0 CARRARESE: Bleve, Calabrese, Illianes, Zuelli (84? Melegoni), Belloni (66? Cicconi), Hasa (88? Parlanti), Schiavi, Bouah, Abiuso (84? Torregrossa), Finotto (66? Sekulov). A disp.: Mazzini, Fiorillo, Melegoni, Bozhanaj, Cicconi, Troise, Rubino, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Parlanti, Torregrossa. All.: Calabro. BARI: Cerofolini, Pucino (74? Colangiuli), Meroni, Cistana, Manè (84? Cerri), Braunöder, Verreth, Dickmann, Castrovilli (46? Bellomo), Maggiore (62? Pagano), Gytkjær (62? Moncini). A disp.: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Kassama, Antonucci, Rao, Colangiuli, Stabile, Nikolaou, Cerri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
