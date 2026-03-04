La vendita dei biglietti per la partita tra Udinese e Juventus si apre il 14 marzo. Il comunicato ufficiale fornisce dettagli sui tagliandi disponibili, con particolare attenzione alla vendita per il settore ospiti. La data di inizio vendita e le modalità di acquisto sono state rese note, offrendo indicazioni chiare ai tifosi interessati a partecipare all’incontro.

Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettagli Alajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battere Vlahovic Juve, la posizione dell’attaccante è molto chiara. Questi due club ci hanno provato con il serbo, ma. Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. Sul campo in sintetico dico questo» Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Biglietti Udinese Juve: info utili e dettagli sui tagliandi del match. Quando inizia la vendita per il settore ospiti, il comunicato ufficiale

Biglietti Juve: disponibile il nuovo 3 Games Pack per Como, Pisa e Sassuolo. Info utili, prezzi e dettagli per i tagliandi dei match dei bianconeriCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Leggi anche: Parma Inter biglietti settore ospiti: quando inizia la vendita, prezzo e dove acquistare

Una selezione di notizie su Biglietti Udinese Juve.

Discussioni sull' argomento Udinese-Juventus, le info sui biglietti; Serie A 2025/26: anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata; Il calendario dei bianconeri fino a fine marzo; MILAN-UDINESE: BIGLIETTI DISPONIBILI.

Udinese-Juventus: le info per la vendita dei biglietti nel settore ospiteLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fornito le informazioni per l'acquisto dei biglietti per la sfida in trasferta contro l'Udinese: Giovedì 5 marzo prenderà il ... tuttojuve.com

28ª giornata | Juventus-Pisa -> sabato 7 marzo, ore 20:45; 29ª giornata | Udinese-Juventus -> sabato 14 marzo, ore 20:45; 30ª giornata | Juventus-Sassuolo -> sabato 21 marzo, ore 20:45. facebook