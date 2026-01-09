Puteolana – Boys Caivanese divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Il Prefetto di Napoli ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti in occasione della partita tra Puteolana 1902 e Boys Caivanese, valida per il Campionato di Eccellenza 2025/2026. L’incontro si terrà domenica 11 gennaio 2026 allo stadio “C.”. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento sportivo.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio "Puteolana 1902 – Boys Caivanese", valevole per il Campionato di Eccellenza 20252026, in programma domenica 11 gennaio 2026, presso lo stadio "C. Dante" di Pozzuoli (NA), le seguenti prescrizioni: · divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Caivano; · chiusura del solo settore ospiti dello stadio comunale "D. Conte" di Pozzuoli. Il provvedimento è stato adottato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, su proposta della Questura, alla luce dei profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, in ragione della forte rivalità tra le opposte tifoserie.

