Calciomercato Fiorentina occhi su Thorstvedt per il centrocampo | la risposta del Sassuolo

La Fiorentina continua a cercare rinforzi a centrocampo e ha mostrato interesse per Thorstvedt. Il Sassuolo, proprietario del giocatore, ha risposto alle richieste dei toscani, mantenendo aperte le possibilità di una trattativa. La situazione rimane in evoluzione mentre le due società valutano le condizioni più favorevoli per entrambe.

La campagna di rafforzamento della Fiorentina prosegue senza sosta. Dopo aver puntellato la rosa con l'estro di Manor Solomon e la dinamicità di Marco Brescianini, e con l'affare per l'esterno inglese Jack Harrison ormai in dirittura d'arrivo,

Fiorentina, tentativo per Thorstvedt: il Sassuolo fa muro - Il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti anche nelle ultime ore. gianlucadimarzio.com

Calciomercato Fiorentina, in arrivo Harrison dal Leeds - Si avvicina il terzo colpo in casa Fiorentina dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. sport.sky.it

Calciomercato Bologna - Fabbian, il giocatore perfetto per passare al 4-3-3: la Fiorentina vuole il rossoblù, ma servono almeno 15 milioni e un sostituto pronto facebook

Ufficiale #Paratici alla #Fiorentina #calciomercato x.com

