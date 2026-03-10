Sara Levi Nathan Patriota e filantropa Dal cinabro amiatino al cuore dell’Italia unita

Sara Levi Nathan è riconosciuta come patriota, filantropa e figura politica italiana. Pierluigi Piccini, assessore del Comune di Piancastagnaio, descrive questa donna come protagonista di un importante capitolo della storia locale e nazionale. La sua vita si lega alle vicende del cinabro amiatino e alle tappe dell’Italia unita. La sua figura emerge come un punto di riferimento nelle vicende di queste terre.

Sara Levi Nathan: patriota, filantropa e politica italiana. E' Pierluigi Piccini, assessore del Comune di Piancastagnaio, a fare un affresco di questa donna protagonista di un pezzo di storia di queste terre e del nostro Paese. Nelle viscere del Monte Amiata, tra le rocce cinabrifere del Siele e del Morone, si celava un filo di storia destinato a risalire fino al cuore del Risorgimento italiano. Non è una metafora: il cinabro estratto in quelle gallerie alimentò capitali e relazioni che avrebbero contribuito a fare l'Italia. Il personaggio attorno a cui quel filo si annoda ha un nome preciso: Sara Levi Nathan. La sua vita fu così densa di significati da rendere quasi incredibile che ancora oggi non le sia dedicata, in queste terre, la memoria che merita.

Premio Sara Levi Nathan Ecco due donne straordinarieIl riconoscimento alla dottoressa Giuseppina Catalano, fondatrice nel 1987 dell’Oncologia, e alla memoria di Graziella Bertuccioli, che contribuì alla nascita del centro antiviolenza. Una sala del ... ilrestodelcarlino.it

Sara Levi Nathan e il suo impegno politico e socialeSara Levi Nathan (Pesaro, 7 dicembre 1819 – Londra, 19 febbraio 1882) è soprattutto ricordata per il suo impegno politico e per le sue iniziative sociali. Fu infatti una fervente patriota, tanto da ... ilrestodelcarlino.it