Nino Frassica, durante l'ultima puntata di Sanremo Top, ha fatto una battuta su Giovanna Botteri che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. La frase segue una precedente dichiarazione rivolta a Valeria Marini e ha generato discussioni tra gli spettatori e sui social media. Le reazioni variano tra chi considera l'intervento divertente e chi lo giudica fuori luogo.

Nino Frassica torna al centro delle polemiche televisive. A pochi giorni dalle scuse pubbliche rivolte a Valeria Marini per una battuta sul suo aspetto fisico che aveva fatto piangere la showgirl in diretta, il comico siciliano ha innescato un nuovo caso durante la prima puntata di Sanremo Top, andata in onda sabato 7 marzo su Rai1. Questa volta nel mirino della sua ironia è finita, seppur indirettamente, la giornalista Rai Giovanna Botteri. L’episodio si è verificato nel corso dello spin-off del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di 15 artisti. Durante un momento di intrattenimento leggero, Frassica ha organizzato un breve quiz dedicato alle canzoni della kermesse canora, coinvolgendo alcuni spettatori sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo Top, Nino Frassica colpisce ancora: dopo Valeria Marini la battuta su Giovanna Botteri divide il pubblico

