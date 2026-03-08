Durante la trasmissione Sanremo Top andata in onda il 7 marzo su Rai1, Nino Frassica ha rivolto una battuta a Giovanna Botteri, commentando il suo aspetto fisico. La frase ha attirato l'attenzione e ha suscitato discussioni tra il pubblico e sui social media. La giornalista Rai non ha commentato pubblicamente quanto accaduto.

Leggi anche: Cosa ha detto Nino Frassica su Valeria Marini tanto da farla piangere in TV

Valeria Marini su Nino Frassica: “La battuta a Sanremo mi ha urtato, ci sono rimasta male”“Ci ho pianto e ci piango ancora, ci sono rimasta malissimo” afferma Valeria Marini in lacrime.

