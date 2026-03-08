Nino Frassica la battuta su Giovanna Botteri e il suo aspetto fisico in diretta

Nino Frassica ha fatto una battuta su Giovanna Botteri durante una trasmissione televisiva. La frase ha attirato l’attenzione di pubblico e media, dopo le polemiche recenti legate a Valeria Marini. L’intervento del comico è avvenuto in diretta, generando immediatamente reazioni da parte degli spettatori. La giornalista Rai è stata coinvolta in questa situazione senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto preciso della battuta.

A pochi giorni dalle polemiche per il caso Valeria Marini, Nino Frassica colpisce ancora. Il comico è tornato al centro dell’attenzione con una nuova battuta televisiva che questa volta ha tirato in ballo la giornalista Rai Giovanna Botteri. L’episodio è avvenuto durante Sanremo Top, lo spin off del Festival di Sanremo 2026 andato in onda sabato 7 marzo su Rai1. La gag è arrivata mentre sono ancora fresche le discussioni nate dopo quanto accaduto con Valeria Marini, scoppiata a piangere in diretta a La Volta Buona per una imitazione di Frassica legata al suo aspetto fisico. Anche questa volta il comico ha ironizzato su una presunta somiglianza estetica, scatenando risate in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valeria Marini su Nino Frassica: “La battuta a Sanremo mi ha urtato, ci sono rimasta male”“Ci ho pianto e ci piango ancora, ci sono rimasta malissimo” afferma Valeria Marini in lacrime.

Invitate Giovanna Botteri a #LaVoltaBuona, vogliamo sapere se reagirà come Valeria Marini alla battuta di Nino Frassica #SanremoTop #Sanremo2026 x.com