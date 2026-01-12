La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale ha suscitato preoccupazioni tra i media, che temono di essere sostituiti da questa tecnologia. Un’analisi del Reuters Institute for the Study of Journalism evidenzia come la paura dell’IA sia più diffusa tra i professionisti dell’informazione che un reale timore di innovazione. Questa situazione mette in luce le sfide e le opportunità che l’intelligenza artificiale rappresenta per il settore giornalistico.

La preoccupazione è nota da tempo, ma a metterla nero su bianco è un’analisi condotta dal Reuters Institute for the Study of Journalism: i media hanno paura di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. Questo è ciò che emerge dal rapporto che ha raccolto le opinioni di 280 figure leader del mondo della comunicazione, sparsi per 51 paesi. Il loro timore è che i vari articoli riepilogativi realizzati con l’IA faranno diminuire le ricerche sui media online del 43% nel prossimo triennio. Lo credono basandosi sull’esperienza. In un anno, il traffico mondiale è crollato di un terzo. Su 2.500 siti di notizie analizzati da Chartbeat, il calo è del 33%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più nemica che alleata. La paura dei media sull’IA

