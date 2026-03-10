Sanità territoriale il Comune di Torino in pressing sulla Regione Piemonte | I poliambulatori di via del Ridotto e Le Chiuse devono restare aperti

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che chiede di mantenere aperti i poliambulatori di via del Ridotto e Le Chiuse. La mozione, firmata da tre consiglieri, è stata approvata ieri, 9 marzo, e rappresenta una presa di posizione del Comune sulla questione della gestione dei servizi sanitari territoriali. La Regione Piemonte è stata chiamata a intervenire.

Il Consiglio comunale di ieri, 9 marzo, ha approvato un ordine del giorno (odg) presentato da Claudio Cerrato, capogruppo del Partito democratico (Pd), e firmato da due consiglieri comunali Pd, Simone Tosto e Vincenzo Andrea Camarda, contro la chiusura dei poliambulatori di via del Ridotto e via Le Chiuse. “L'atto nasce dalla necessità di tutelare il diritto alla salute nei quartieri Borgo Vittoria, Campidoglio e San Donato, zone ad alta densità abitativa dove questi presidi rappresentano da decenni un punto di riferimento insostituibile” è stato sottolineato in Sala rossa. Secondo il Pd la riorganizzazione ordinata dall'Azienza... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Mercato del Barattolo, lo scontro politico continua a dividere Comune di Torino e Regione Piemonte

Leggi anche: Mercato Barattolo, lo scontro politico continua a dividere Comune di Torino e Regione Piemonte

Una raccolta di contenuti su Sanità territoriale il Comune di Torino...

Discussioni sull' argomento Medicina di Prossimità: prosegue il Camper attrezzato per portare i servizi sanitari in ogni Comune del territorio dell’ASL BI; Pietramontecorvino avrà la sua Casa della Comunità - FoggiaToday; Casa di comunità di Vistrorio, gli studenti Oss alla scoperta di una sanità più vicina; Il Tribunale di Torino annulla le registrazioni dei privati del marchio Cervinia.

Sanità, fronte comune di Asl e territorio dell'Alto oristaneseFronte comune per la Sanità nel Guilcer, nel Barigadu e nella Planargia. È questo il messaggio forte e chiaro che è emerso dall’incontro di lunedì sera a Ghilarza tra la nuova manager della Asl di ... unionesarda.it

Lunedì 9 marzo 2026 - Consiglio Comunale Torino A partire dalle ore 13:00 circa, sarà visibile su questa pagina, la seduta del Consiglio Comunale in Sala Rossa; la stessa diretta sarà disponibile anche su: - Canale multimediale: servizi.comune.torino.it/consi - facebook.com facebook