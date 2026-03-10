Il rischio buco nella sanità lombarda Vertice di maggioranza sulle cifre Bertolaso minimizza lo Stato no

Nella riunione della Giunta regionale lombarda di ieri mattina si è discusso del rischio di un buco nelle finanze della sanità. La questione sarà affrontata di nuovo nella riunione prevista per domani. Bertolaso ha dichiarato che la situazione non è preoccupante, mentre le autorità statali hanno espresso un'opinione diversa sulla gravità dei problemi finanziari.

Se n'è parlato ieri mattina nella riunione della Giunta regionale e si tornerà a parlarne domani nel corso di una cabina di regia che dovrebbe assumere la forma di un incontro di maggioranza: non solo il presidente della Regione, Attilio Fontana, l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e l'assessore al Bilancio, Marco Alparone, ma anche i capidelegazione dei partiti del centrodestra e i capigruppo in Consiglio regionale. Lo stesso giorno dovrebbe tenersi anche un confronto con la Ragioneria dello Stato. Sì, perché al centro degli incontri di ieri e di domani c'è il rischio che la Lombardia accusi uno scoperto di 1,6 miliardi di euro in un capitolo decisamente sensibile del proprio bilancio, quello della sanità.