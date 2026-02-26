Sanità presidio della Uilfpl al Morgagni-Pierantoni | Senza assunzioni a rischio i servizi

Un presidio dei lavoratori si è svolto davanti all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Le sigle sindacali hanno manifestato per chiedere maggiori assunzioni e miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La protesta si inserisce in un momento in cui il personale sanitario si trova sotto pressione a causa della carenza di personale. La situazione rimane critica e necessita di interventi immediati per garantire i servizi sanitari.

Presidio dell'Uilfpl all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. "Di fronte alla drammatica situazione in cui si trova ad operare il personale di Ausl Romagna le segreterie Uilfpl di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini hanno promosso, nelle ultime settimane, quattro presidi davanti ai principali.