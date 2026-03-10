Le mazzette e i favori a Cosa nostra Schifani convoca la Giunta per la sospensione di Iacolino

Il presidente della Regione Sicilia ha convocato la giunta per la sospensione di un direttore generale di un Policlinico. La decisione arriva in seguito a un'indagine della Procura di Palermo, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso. La riunione è programmata per oggi alle 17 e si concentrerà sulla sospensione del funzionario coinvolto.

“Il presidente - spiegano da Palazzo d'Orleans - ha inoltre firmato un atto di indirizzo rivolto ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e ai responsabili degli uffici speciali, con cui si dispone un rafforzamento dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai dirigenti in ordine alle eventuali cause di impedimento per la prosecuzione delle funzioni. Gli uffici dovranno verificarne periodicamente la veridicità”. Nel documento si stabilisce inoltre che, “in caso di richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti ordinari di età, i dipartimenti dovranno valutare non solo eventuali cause ostative, ma anche la condotta morale tenuta nell’esercizio delle funzioni pubbliche”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Sanità siciliana, Schifani convoca la giunta per sospendere Iacolino: verifiche più stringenti sui dirigentiSicurezza, etica e controlli rafforzati: la Regione avvia procedure straordinarie dopo l’inchiesta che coinvolge il nuovo direttore del Policlinico... Ciclone Harry, Schifani convoca giunta straordinaria per lo stato di crisi regionaleIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha fatto il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito soprattutto il litorale ionico... Tutti gli aggiornamenti su Le mazzette e i favori a Cosa nostra... Temi più discussi: Mazzette e crostacei per indirizzare i pazienti, arresti a Palermo per corruzione in sanità; La settimana di Dossier: il noto ortopedico che chiedeva le mazzette, la fine dei negozi Benetton a Palermo; Vincenzo Corrado, Fisco e mazzette. L’ex colonnello della Finanza torna di nuovo a giudizio per collusione militare; Parla Peluso: gli affidamenti diretti e le mazzette. Aragoste, gamberoni e astici: insolite mazzette per medici corrottiPALERMO – L’avutra vota mi purtò (l’altra volta mi portò ndr) qualche 20 aragoste … chistu ri… Barbanera, officine Barbanera, oggi scampi… mi runa i gamberoni picchi iddu avi l’officina a Mazara del ... livesicilia.it La settimana di Dossier: il noto ortopedico che chiedeva le mazzette, la fine dei negozi Benetton a PalermoGamberoni, vino e soprattutto soldi: così un noto ortopedico favoriva le ditte amiche intascando mazzette da due aziende sanitarie in cambio dell'invio dei pazienti e del rilascio di certificati sen ... palermotoday.it Magia, adrenalina.. e voi cosa vi aspettate dalla Notte dei Romantici a Torino Ci vediamo il 30 giugno all’Allianz Stadium per una notte indimenticabile insieme ticketone.it/event/moda-estate-2026-allianz-stadium-21105551 #Modà #LaNotteDeiRom - facebook.com facebook #Ferguson ha già dimenticato la #Roma: cosa ha detto all'allenatore del #Brighton x.com