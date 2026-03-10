Sanità in Calabria Musumeci | Il Cdm proroga di 12 mesi lo stato di emergenza ospedaliera

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare di dodici mesi lo stato di emergenza nel sistema ospedaliero della Calabria. La misura, proposta dal ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, riguarda la regione e è stata approvata di recente. La decisione si inserisce in un intervento di gestione temporanea delle criticità nelle strutture sanitarie calabresi.

Il governo approva la misura su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare per garantire la piena operatività delle azioni già avviate "La proroga- ha spiegato Musumeci - si rende necessaria per consentire il completamento delle attività già avviate per il superamento delle criticità e per garantire la piena operatività delle misure adottate nell’ambito dello stato di emergenza". Secondo Musumeci, la decisione adottata dal Governo non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. "Il prolungamento dello stato di emergenza - ha aggiunto- si inserisce in un contesto che ha visto negli ultimi anni la sanità calabrese al centro di interventi straordinari volti a far fronte a carenze di personale, strutture e servizi ospedalieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

