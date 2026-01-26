Maltempo in Calabria il Cdm delibera lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa delle recenti condizioni di maltempo. È stato inoltre approvato uno stanziamento di 100 milioni di euro destinati a interventi di prima necessità e lavori di somma urgenza. Questa misura mira a supportare le aree colpite e a facilitare le opere di ripristino più urgenti.

Il deputato Cannizzaro: "È solo una prima tranche, che sarà seguita da una puntuale ricognizione dei danni e quindi dalla copertura di queste spese con un più ingente provvedimento interministeriale" È solo una prima tranche, che sarà seguita da una puntuale ricognizione dei danni e quindi dalla copertura di queste spese con un più ingente provvedimento interministeriale. Ore di sopralluoghi durante cui abbiamo avuto modo di confrontarci con i sindaci sulle varie iniziative da assumere ciascuno nell'esercizio delle rispettive funzioni. Dopo quanto successo ieri e oggi, posso ribadirlo con maggiore vigore: non lasceremo solo nessun cittadino di Calabria".

