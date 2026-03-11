Calabria | emergenza ospedaliera prorogata 12 mesi

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare di un anno lo stato di emergenza nel sistema ospedaliero della Calabria. La misura riguarda la regione e resterà in vigore per dodici mesi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani di intervento. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione delle strutture sanitarie calabresi.

Il Consiglio dei ministri ha esteso per dodici mesi lo stato di emergenza nel sistema ospedaliero della Calabria. La decisione, presa martedì 10 marzo 2026, mira a completare le azioni già avviate per risolvere le criticità strutturali. Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha proposto la misura senza prevedere nuovi oneri per la finanza pubblica. La proroga serve a garantire la piena operatività delle misure adottate finora. Le autorità regionali hanno accolto il provvedimento come strumento essenziale per proseguire la riforma dell’assistenza ospedaliera. L’obiettivo dichiarato è arrivare in tempi certi a una normalizzazione delle condizioni operative e strutturali delle strutture sanitarie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

