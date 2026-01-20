La UGL Salute commenta positivamente l’approvazione delle nuove lauree magistrali cliniche per infermieri, proposta dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per valorizzare la professione infermieristica e rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale, contribuendo a migliorare la qualità delle cure e la sostenibilità del settore sanitario.

La UGL Salute accoglie con favore la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci sull'introduzione delle nuove lauree magistrali cliniche per gli infermieri, ritenendola un passaggio strategico e necessario per il rilancio della professione infermieristica e per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. “Siamo di fronte a una riforma attesa da anni che va finalmente nella direzione giusta», dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. «L'istituzione delle lauree magistrali specialistiche per l'infermiere di famiglia e comunità, per l'area critica ed emergenziale e per l'ambito neonatale e pediatrico rappresenta un riconoscimento concreto delle competenze avanzate che gli infermieri già oggi esercitano quotidianamente nei reparti, sul territorio e nelle cure domiciliari». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione”

Leggi anche: Sanità, Giuliano (UGL): “Restituzione straordinari è una vergogna. Infermieri e OSS malpagati e ora anche vessati”

Sanità, Giuliano (UGL): infermieri dall’Uzbekistan scelta obbligata in Lombardia, serve strategia nazionaleL'adozione di infermieri dall’Uzbekistan in Lombardia rappresenta una soluzione temporanea alla carenza di personale sanitario.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sanità privata, Giuliano (UGL): Fumata grigia al Ministero sul rinnovo del contratto. Nuovo confronto il 15 gennaio 2026; Giuliano (Ugl): Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale e uso appropriato dei servizi; Sanità e ambiente, Giuliano (UGL): Transizione ecologica necessaria, ma senza penalizzare lavoratori e pazienti; Gianluca Giuliano: (Ugl): Medici stranieri in Calabria scelta obbligata.

Sanità, Giuliano (UGL): Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione - La UGL Salute accoglie con favore la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci sull’introduzione delle nuove lauree magistrali ... iltempo.it

Sanità e ambiente, Giuliano (UGL): Transizione ecologica necessaria, ma senza penalizzare lavoratori e pazienti - La sanità è chiamata ad affrontare una doppia sfida: tutelare la salute dei cittadini e ridurre il proprio impatto ambientale. iltempo.it

https://www.tvcampiflegrei.it/sanita-e-ambiente-giuliano-ugl-transizione-ecologica-necessaria-ma-senza-penalizzare-lavoratori-e-pazienti/ facebook

Sanità, Giuliano (UGL): “Medici stranieri in Calabria scelta obbligata. Ora però si avvii una vera programmazione” - x.com