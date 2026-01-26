In risposta all’importanza della prevenzione veterinaria, l’Asl di Benevento si prepara ad aprire un nuovo ospedale veterinario in provincia. Durante la Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, sono stati affrontati temi come alimentazione, sorveglianza e tutela degli animali, con l’obiettivo di prevenire la trasmissione di patologie dagli animali all’uomo. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo della prevenzione nella salute pubblica e animale.

Tempo di lettura: 3 minuti L’alimentazione, la sorveglianza e la tutela degli animali ai fini di impedire la trasmissione di patologie dagli animali all’uomo in maniera diretta: questi sono stati i temi trattati nel corso Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, celebrata oggi all’Asl di Benevento in via Oderisio nel corso del convegno “One Health“. Istituzioni sanitarie, mondo accademico e sistema produttivo si sono confrontati sul ruolo strategico della prevenzione veterinaria: non si tratta infatti solo di un’ attività ispettiva, ma anche una colonna portante della sicurezza alimentare e del benessere animale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prevenzione veterinaria, focus all’Asl: a breve un ospedale veterinario in provincia

Leggi anche: Barone (Lega): “Unica provincia campana senza ospedale veterinario”

Tumore del colon-retto, la prevenzione al centro del focus promosso da Asl FoggiaLunedì 15 dicembre, presso la Fondazione Monti Uniti, si è svolto un evento promosso dall'Asl di Foggia dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bari, Giornata nazionale della prevenzione veterinaria a Valenzano focus sull’ One Health, ovvero la salute unica; Disastri climatici e l'impatto sulla salute mentale, all'ospedale Bufalini il focus con esperti; Prevenzione veterinaria: Napoli si trasforma in un grande villaggio della salute; Brucellosi e peste suina, Gemmato: Situazioni sotto controllo anche a Foggia.

Bari, Giornata nazionale della prevenzione veterinaria a Valenzano focus sull’ One Health, ovvero la salute unicaTesto: La salute umana non è disgiunta da quella degli animali e dell’ambiente. È questo il concept che si intende divulgare in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, un a ... trmtv.it

All’Asl di Benevento confronto sulla prevenzione veterinaria e l’impatto sulla salute pubblicaNon più due mondi separati, ma un unico ecosistema dove la salute dell’uomo passa inevitabilmente per quella degli animali e dell’ambiente. È questo il cuore della 1ª Giornata Nazionale della Prevenzi ... ntr24.tv

Ieri, 25 Gennaio è stata la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria Il Comune di Portici è tra i pochi in Italia ad aver stanziato stabilmente un capitolo di bilancio dedicato alla sterilizzazione dei randagi, grazie a una collaborazione concreta - facebook.com facebook

25 gennaio 2025. 1a Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria. Auguri a tutti i medici che onorano la loro professione con competenza e sincera empatia nei confronti degli animali @ANMVI_Ufficiale @FNOVI_vet x.com