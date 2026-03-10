Sanità Comune di Torino in pressing sulla Regione Piemonte | I poliambulatori di via del Ridotto e Le Chiuse devono restare aperti

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato un ordine del giorno che chiede alla Regione Piemonte di mantenere aperti i poliambulatori di via del Ridotto e Le Chiuse. Il documento, presentato dal capogruppo del Pd e firmato da due altri consiglieri del partito, si oppone alla proposta di chiusura di queste strutture sanitarie. La questione rimane al centro dell’attenzione politica locale.

L'odg approvato impegnerà il sindaco Stefano Lo Russo e la sua Giunta: la Regione Piemonte e l'Asl dovranno essere sollecitate affinché sospendano ogni procedimento di chiusura, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali, dai prelievi alle visite specialistiche, e inserendo i due poliambulatori, sui quali da mesi pende la mannaia della chiusura, nella rete territoriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: "L'obiettivo è scongiurare la perdita di un flusso vitale di circa 10.000 utenti mensili per la sola sede di via del Ridotto, la cui assenza finirebbe per desertificare anche il fragile tessuto commerciale dei quartieri interessati" è stato ancora sottolineato dalla sala consiliare di Palazzo di città.