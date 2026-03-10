Buco nei bilanci delle Asl | mancano 250 milioni Studiamo le soluzioni

La Regione Puglia e il governo stanno affrontando la questione del divario nei bilanci delle Asl, stimato intorno ai 250 milioni di euro. La discussione si concentra sulle soluzioni possibili per coprire questa perdita, mentre le autorità coinvolte continuano a valutare le misure da adottare. La situazione resta sotto attenzione, con il focus rivolto alle prossime decisioni.

Il confronto tra la Regione Puglia e il governo sul buco nei conti della sanità (si parla di un rosso vicino ai 300 milioni) entra nel vivo. A Roma si tiene oggi il tavolo tecnico convocato dai ministeri dell’Economia e della Salute per fare il punto sulla situazione finanziaria delle aziende sanitarie regionali. All’incontro partecipano gli assessori al Bilancio e alla Sanità pugliesi insieme ai rappresentanti delle altre amministrazioni regionali. Un passaggio considerato decisivo per analizzare i dati dei preconsuntivi e avviare il confronto con il Mef in vista dei numeri definitivi che saranno disponibili entro il 30 aprile. Il nodo principale resta quello del possibile disavanzo sanitario regionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

