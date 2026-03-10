Sangiustese Non sfruttate a Fermo le occasioni create

La Sangiustese commenta la partita contro il Fermo, sottolineando che la squadra ha avuto un buon avvio, ma ha faticato a sfruttare le occasioni create. La formazione, secondo quanto dichiarato, si trova in difficoltà nel capitalizzare le opportunità, e contro un avversario che possiede giocatori tecnicamente e fisicamente dotati, diventa complicato ottenere punti. La squadra evidenzia le difficoltà incontrate durante l’incontro.

"Siamo partiti bene, ma quando non capitalizzi è difficile portare via punti da Fermo e contro una formazione che può contare su elementi bravi a livello tecnico e fisico". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, commenta la sconfitta con i canarini. "Occorre – aggiunge – essere più scaltri, pratici e fare gol. È complicato commentare un match quando crei ma non riesci a finalizzare non portando a casa il risultato". Il tecnico si volta indietro. "Siamo in linea con il percorso, come approccio non posso rimproverare nulla ai miei, ho un gruppo sano e domenica mi aspetto una grande prova contro l’Osimana". Si entra nella fase clou della stagione con le squadre in lotta per un obiettivo e sempre meno gare a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "Non sfruttate a Fermo le occasioni create» Articoli correlati "Distratti in difesa, le occasioni vanno sfruttate"Andrea Sottil non è contento, e ci mancherebbe, quando si presenta in sala stampa per l’ultima conferenza stampa di questo 2025. Cesena leader per occasioni create . Fanalino di coda in quelle realizzateSesto posto per i bianconeri quanto a gol realizzati, 27 come Catanzaro e Carrarese, in una classifica che vede primeggiare, per numero di marcature,...