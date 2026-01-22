cesena leader per occasioni create fanalino di coda in quelle realizzate

Cesena si distingue per il numero di occasioni create, posizionandosi tra le prime in questa classifica. Tuttavia, si trova in fondo alla graduatoria per le occasioni effettivamente realizzate. Con 27 gol, i bianconeri condividono il sesto posto con Catanzaro e Carrarese, mentre le prime posizioni sono occupate da Frosinone, Venezia e Palermo, che guidano la classifica con un maggior numero di marcature.

Sesto posto per i bianconeri quanto a gol realizzati, 27 come Catanzaro e Carrarese, in una classifica che vede primeggiare, per numero di marcature, proprio le prime della classe: Frosinone (38), Venezia (37), Palermo (30). I bianconeri, però, secondo il sito di statistiche Sofascore hanno lo scettro per numero di grandi occasioni da rete prodotte: da inizio stagione ad oggi sono state 58, le stesse del Modena, meglio, anche se di poco, delle big che precedono. Numeri che dicono che la truppa di Michele Mignani non ha problemi a presentarsi con autorevolezza di fronte al portiere avversario, la media parla infatti di quasi tre occasioni (2,8) a gara, il problema semmai è tradurle in oro.

