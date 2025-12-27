distratti in difesa le occasioni vanno sfruttate

Andrea Sottil non è contento, e ci mancherebbe, quando si presenta in sala stampa per l’ultima conferenza stampa di questo 2025. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite certificano, numeri alla mano, una tangibile crisi di risultati anche se la prestazione, almeno per una buona frazione di gara, ancora una volta non è mancata. "Non è che siamo ‘svaniti’ in corso d’opera, abbiamo fatto un primo tempo fantastico che però non è bastato. L’ho detto ai ragazzi, le partite durano cento minuti e sono fatte di momenti. Il Monza ha saputo soffrire, nella prima frazione l’abbiamo messo in seria difficoltà e anche se ne abbiamo avuto l’occasione non siamo riusciti a segnare la rete del 2 a 0 che poteva anche chiudere i giochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

