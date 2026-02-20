Angela Luce 87 anni | 75 anni di arte da Totò a Verissimo un addio
Angela Luce, nota attrice e cantante napoletana, è scomparsa a causa di una lunga malattia. La sua carriera di 75 anni si è sviluppata tra cinema, teatro e musica, portando sul palco e sul grande schermo personaggi amati dal pubblico. Tra le sue interpretazioni più celebri ci sono ruoli in film di Totò e apparizioni in programmi televisivi come Verissimo. La sua voce e il suo sorriso restano impressi nella memoria di molti. La città di Napoli piange una delle sue artiste più iconiche.
Addio alla voce di Napoli: Angela Luce, una carriera di 75 anni tra cinema e canzone, si è spenta all’età di 87 anni. Si è spenta all’età di 87 anni Angela Luce, una delle voci più riconoscibili e amate del panorama culturale italiano. L’artista napoletana, interprete poliedrica tra canzone e recitazione, ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella musica del nostro Paese, con una carriera durata ben 75 anni. La sua ultima apparizione televisiva risale al maggio 2025, nel programma “Verissimo”, un’immagine che oggi assume un valore particolarmente intenso. Gli inizi e il sodalizio con Eduardo De Filippo.🔗 Leggi su Ameve.eu
