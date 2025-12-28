san severino scritte sulla sede di fdi denunciati due romani

Sono due giovani romani quelli che, nella serata dell’11 ottobre scorso, hanno imbrattato la sede di Fratelli d’Italia di San Severino, con la scritta "Fuori i fasci". I due erano arrivati in città per trascorrere il week end con amici e parenti. Gli uomini della Digos, guidati dal dirigente Jacopo Di Francesco, sono riusciti a risalire all’identità dei due ragazzi, uno di 18 anni e l’altro di 19, entrambi residenti nella capitale, incrociando le immagini delle telecamere con quelle che hanno ripreso le targhe delle auto. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti, i due giovani si trovavano a San Severino per trascorrere il fine settimana in compagnia di amici e familiari, ma intorno alle 21, la sera dell’11 ottobre scorso, sarebbero arrivati nel piazzale Gramsci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

