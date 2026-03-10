Almanacco del 10 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 10 marzo raccoglie eventi avvenuti in questa data, dai compleanni di personaggi famosi agli avvenimenti storici più significativi. Si ricordano anche santi e proverbi del giorno, offrendo uno sguardo sulle curiosità e le invenzioni che hanno segnato il passato. La giornata include fatti di diversa natura, senza analisi o interpretazioni.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi martedì 10 marzo, 67° giorno del calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Macario di Gerusalemme. Proverbio: "Se piove ai quaranta Santi piove per altrettanti". 1959 - Cina: la resistenza tibetana culmina in una grande sollevazione popolare repressa dal governo cinese. Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, fugge dal Tibet alla volta dell'India. La Cina, dopo la rivolta nel Tibet, scioglierà il governo tibetano insediando il Panchen Lama. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

