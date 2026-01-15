Tram a Bologna a che punto è il cantiere a Porta San Felice | nasce una nuova piazza pedonale
A Bologna, i lavori a Porta San Felice proseguono con l’avvio della fase principale del cantiere, previsto per il 19 gennaio 2026. L’intervento mira a realizzare una nuova piazza pedonale vicino alla storica porta, contribuendo alla riqualificazione urbana della zona. Questa fase rappresenta un passo importante nel progetto tranviario della città, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e favorire la mobilità sostenibile.
Bologna, 15 gennaio 2026 — La trasformazione di Bologna passa anche da Porta San Felice, dove da lunedì prossimo, 19 gennaio, si avvia la fase più importante di uno dei cantieri simbolo del progetto tranviario: quella che darà vita a una nuova piazza pedonale a ridosso della storica porta, destinata a diventare un nuovo spazio urbano. Come sarà l’intervento a Porta San Felice. Porta San Felice già è un accesso privilegiato a uno dei percorsi più frequentati sotto i portici bolognesi. Lunedì 19 l’avvio dei lavori che riguardano la futura piazza segna l’inizio della riqualificazione complessiva dell’area adiacente alla Porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
