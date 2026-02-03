Paura a Salerno minorenne aggredisce un coetaneo con un coltello ma viene fermato da testimoni arrestato

Paura a Salerno, un minorenne ha tentato di uccidere un coetaneo con un coltello. L’aggressore è stato subito fermato da alcuni testimoni e arrestato dalla polizia. Le indagini puntano a chiarire i motivi dietro l’aggressione, che sembra legata a dissidi tra i giovani. La vittima è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La comunità è in allerta per un episodio che ha scosso l’intera zona.

Un arresto per tentato omicidio e porto di arma da punta e taglio: questo il risultato di un grave episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Salerno, quando un minore è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver aggredito un coetaneo con un coltello. Secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dalla Polizia di Stato la vicenda sarebbe riconducibile a dissidi personali tra i due giovani. Tentato omicidio a Salerno La ricostruzione dei fatti e l'arresto Le immagini di videosorveglianza e il sequestro dell'arma L'arresto e le conseguenze giudiziarie Le motivazioni dell'aggressione Tentato omicidio a Salerno Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando una chiamata alla Sala Operativa ha segnalato la presenza di un giovane gravemente ferito al collo da un'arma da taglio a Salerno.

