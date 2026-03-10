Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di squalificare per 10 giornate Angelo Gregucci e Foti, entrambi ex allenatori della Sampdoria. La decisione riguarda le rispettive sanzioni che i due hanno ricevuto, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e conferma le restrizioni per i due tecnici, che non potranno partecipare alle partite di campionato nelle prossime settimane.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Roma, novità importanti su Soulé: cos’è successo oggi a Trigoria. Mentre Dybala e Dovbyk.Ultimissime dall’infermeria giallorossa Lazio, il comunicato ufficiale degli ultras: Olimpico pieno contro il Milan, poi sciopero totale! Altra bordata a Lotito, la ricostruzione Jankto attacca duramente Nicola: «È un cog****e, il peggior allenatore che ho avuto!» Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR spegne le polemiche: «Rigore Ricci? Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Sul gol annullato ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, Gregucci e Foti squalificati per 10 giornate! Maxi-stangata per i due ex tecnici blucerchiati, la decisione ufficiale del TFN

Articoli correlati

Dopo l’esonero dalla Sampdoria arriva la squalifica: 10 giornate di stop per Foti e GregucciIl Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della...

Leggi anche: Sampdoria, ufficiale Martinelli: nuovo portiere per Gregucci e Foti

Aggiornamenti e notizie su Sampdoria Gregucci e Foti squalificati...

Temi più discussi: Samp senza pace: esonerato Foti. Ora in pole Iachini e Giampaolo; Sampdoria in crisi, la Federclubs chiede l'esonero di Foti e Gregucci; Sampdoria, Foti e Gregucci esonerati. Ecco i possibili sostituti; Crisi Sampdoria: via Foti e Gregucci, Iachini possibile nuovo allenatore.

Sampdoria, arriva la stangata anticipata da Telenord: 10 turni a Gregucci e Foti, 2 mesi a Manfredi e Fredberg, 5mila euro di multa al clubLa sentenza del TFN giunge solo dopo l'esonero di allenatore e vice, scoperti dagli ispettori della Procura Figc a scambiarsi gli effettivi ruoli ... telenord.it

Sampdoria, dall’esonero di Foti (e Gregucci) al primo allenamento di Lombardo e Pozzi: il racconto del lunedì di BogliascoPrima l'esonero di Foti (e Gregucci), poi l'allenamento di Lombardo, con l'aiuto di Pozzi: com'è andata la ripresa della Sampdoria ... clubdoria46.it

U.C. Sampdoria - facebook.com facebook

Dopo l’allenamento odierno confermato Attilio #Lombardo al timone della #Sampdoria. Il vice sarà Nicola #Pozzi. Almeno contro il #Venezia toccherà a loro: in caso di prestazione convincente potrebbe restare in sella fino al termine della stagione. Con la ben x.com