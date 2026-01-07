Sampdoria ufficiale Martinelli | nuovo portiere per Gregucci e Foti

La Sampdoria annuncia l’ingaggio ufficiale di Martinelli come nuovo portiere, rafforzando il reparto in vista della stagione. La società prosegue così la propria campagna di mercato, seguendo le strategie di Gregucci e Foti. Dopo le recenti acquisizioni di Esposito, Brunori e Begi?, si aggiunge un ulteriore elemento alla rosa, con l’obiettivo di consolidare il progetto tecnico e migliorare le performance della squadra.

Ufficiale il quarto colpo di mercato della Sampdoria. Dopo Salvatore Esposito, Matteo Brunori e Tjas Begi? ecco anche un nuovo portiere. Si tratta di Tommaso Martinelli, classe 2006 che arriva in prestito dalla Fiorentina. La società è corsa quindi ai ripari per mettere a disposizione di Gregucci.

UFFICIALE - Martinelli lascia la Fiorentina: è il nuovo portiere della Sampdoria - Tommaso Martinelli lascia la Fiorentina per accasarsi, fino al termine della stagione, alla Sampdoria. fantacalcio.it

Sampdoria, ufficiale Martinelli: nuovo portiere per Gregucci e Foti - L'estremo difensore è stato inserito dal quotidiano inglese 'The Guardian' tra i 60 migliori talenti classe 2006 del mondo, arriva in prestito ... genovatoday.it

Ufficiale: #Sampdoria, dal #Parma arriva #Begic x.com

BEGIC ALLA SAMP UFFICIALE: Tjas Begic è un nuovo giocatore della Sampdoria. #sampdoria #begic #serieb #calcio - facebook.com facebook

