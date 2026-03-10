Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha deciso di sanzionare con 10 giornate di squalifica Angelo Gregucci e Salvatore Foti, ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria. La decisione riguarda le rispettive sospensioni che devono scontare durante l’attività di allenatore. La sentenza è stata comunicata dopo il loro esonero dalla società.

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. Tutto a distanza di 24 ore dall’esonero ufficiale da parte del club blucerchiato. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione Uefa Pro. A Gregucci è stato invece contestato il fatto di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’esonero dalla Sampdoria arriva la squalifica: 10 giornate di stop per Foti e Gregucci

Articoli correlati

Esonero Foti e Gregucci, la Sampdoria pronta a cambiareIl ko contro il Frosinone rischia di pesare molto in casa Sampdoria con la società blucerchiata che, con ogni probabilità, sarà chiamata a cambiare...

Sampdoria senza pace: Esposito fuori un mese, Gregucci e Foti rischio squalificaPovera Samp: guai in campo e fuori con una classifica che traballa e una stagione ancora una volta senza pace.

Contenuti utili per approfondire Dopo l'esonero dalla Sampdoria arriva...

Temi più discussi: Incredibile esonero per l'allenatore dopo 44 anni consecutivi in panchina; Sampdoria: da Iachini a Roberto Mancini, caccia al dopo Foti; Filipe Luis esonerato da allenatore del Flamengo dopo aver vinto 8-0: incredibile in Brasile, cosa è successo; Incredibile al Flamengo: esonerato Filipe Luis dopo una vittoria per 8-0 in semifinale!.

Sampdoria: da Iachini a Roberto Mancini, caccia al dopo FotiUfficiale l’allontamento dell’allenatore siciliano, esonerato anche Gregucci e squadra affidata ad Attilio Lombardo. Gli altri nomi: D’Angelo e Gotti non sono convinti ... primocanale.it

Nuovo allenatore Sampdoria, pista D’Angelo sfuma: il tecnico rifiuta l’offerta dei blucerchiatiNuovo allenatore Sampdoria, la dirigenza aveva sondato Luca D’Angelo dopo l’esonero di Gregucci e Foti ma c’è stato un intoppo: le ultime La Sampdoria continua la ricerca del nuovo allenatore dopo l’e ... sampnews24.com

"Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l'acquisto, da parte del ministero della Cultura, di uno straordinario capolavoro" mdst.it/4bd2Aw7 - facebook.com facebook

“È una svolta storica”, dice il Maestro Li dopo l'espulsione dall'Italia degli agenti della repressione cinese. Il dissidente cinese residente a Milano racconta la campagna di repressione contro di lui. Di @giuliapompili x.com