Dopo l’esonero dalla Sampdoria arriva la squalifica | 10 giornate di stop per Foti e Gregucci

Da ilfattoquotidiano.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha deciso di sanzionare con 10 giornate di squalifica Angelo Gregucci e Salvatore Foti, ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria. La decisione riguarda le rispettive sospensioni che devono scontare durante l’attività di allenatore. La sentenza è stata comunicata dopo il loro esonero dalla società.

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. Tutto a distanza di 24 ore dall’esonero ufficiale da parte del club blucerchiato. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione Uefa Pro. A Gregucci è stato invece contestato il fatto di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

