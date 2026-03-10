Il leader di un partito politico italiano ha chiesto all’Unione Europea di sospendere le sanzioni contro la Russia. In un’intervista, ha affermato che autovincolarsi in un momento di chiusura dei passaggi e degli stretti sarebbe una scelta insensata. La sua richiesta si basa sulla necessità di rivedere le misure restrittive, senza fornire ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni specifiche.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "La corsa alla tecnologia nucleare è iniziata". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit internazionale per il rilancio del nucleare civile, organizzato dalla Francia in partenariato con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Nel 1990 un terzo dell'elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi è solo il 15%: è stato un errore strategico da parte dell'Europa voltare le spalle a una fonte affidabile, economica e a basse emissioni". Von der Leyen ha osservato che "nucleare ed energie rinnovabili hanno un ruolo chiave" e ha rivendicato che l'Europa "potrebbe tornare a essere leader mondiale" tramite reattori di nuova generazione. 🔗 Leggi su Today.it

