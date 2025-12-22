Via libera dell’Ue al rinnovo delle sanzioni economiche alla Russia
Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il rinnovo delle sanzioni economiche contro la Russia, prorogandole fino al 31 luglio 2026. La decisione mira a mantenere le misure in vigore in risposta alle azioni ritenute destabilizzanti nel contesto internazionale. La proroga riflette la volontà di proseguire con una politica di pressione mirata a favorire un percorso di dialogo e di stabilità.
Via libera del Consiglio dell’Unione europea al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia: la scadenza delle misure viene dunque prorogata al 31 luglio 2026. Il pacchetto comprende varie restrizioni economiche settoriali. Prevede inoltre il divieto di importazione o trasferimento di greggio trasportato via mare e di determinati prodotti petroliferi dalla Russia all’Ue, l’ esclusione di diverse banche della Federazione Russa dal sistema Swift e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze nell’Unione europea di diversi organi di disinformazione sostenuti da Mosca. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Bruxelles dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia: l’uno-due di Usa e Ue fa innervosire Mosca
Leggi anche: Russia, il lato politico delle sanzioni economiche. L’opinione di Pellicciari
La Giunta provinciale ha dato il via libera al rinnovo dell'iniziativa per alleggerire il traffico cittadino e combattere lo smog. Dal 1° giugno 2026, la misura diventerà ancora più ampia per contrastare i disagi dei cantieri in via Einstein - facebook.com facebook
Nuovi investimenti per la sanità materana: approvato il progetto per il rinnovo tecnologico dell’Asm. Circa 1,5 milioni di euro per ospedali di Matera e Policoro. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.