UE rinnovate le sanzioni contro la Russia

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il rinnovo semestrale delle sanzioni economiche contro la Russia, mantenendo misure volte a rispondere alle recenti evoluzioni della situazione. Questa decisione riflette l'impegno dell'UE nel monitorare e adattare le proprie politiche in risposta agli sviluppi geopolitici. Le sanzioni resteranno in vigore fino a nuova valutazione, con l'obiettivo di favorire un percorso di dialogo e stabilità nella regione.

BRUXELLES, 22 DIC – Via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. La nuova scadenza delle misure è il 31 luglio 2026. Il pacchetto comprende un ampio spettro di restrizioni economiche settoriali. Comprende inoltre il divieto di importazione o trasferimento di petrolio trasportato via mare e di determinati.

Asset congelati in UE: la Banca Centrale russa fa causa ad Euroclear - L’Unione Europea ha reso permanenti le sanzioni che congelano gli asset della Banca centrale russa, un passaggio chiave in vista del loro possibile impiego per finanziare il prestito di riparazione da ... mam-e.it

Orban contro blocco degli asset russi a maggioranza, 'Ue ha passato il Rubicone' - Il premier ungherese Viktor Orbán ha criticato la decisione Ue di rinnovare a tempo indeterminato le sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l'articolo 122 del Trattato, decisione ... ansa.it

