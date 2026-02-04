Ponte sullo Stretto cosa si sono detti Salvini e Mattarella nel loro incontro al Colle

Questa mattina al Colle, il ministro dei Trasporti Salvini e il presidente Mattarella si sono incontrati. L’incontro si è concentrato principalmente sulle Olimpiadi, ma anche sul decreto Infrastrutture. Dentro il decreto ci sono le norme sul Ponte sullo Stretto, un argomento che continua a dividere politica e opinione pubblica. Nessuna conferma ufficiale sui dettagli dell'incontro, ma l’attenzione resta alta sulla questione.

Al centro dell'incontro al Colle tra il ministro dei Trasporti e il capo dello Stato le Olimpiadi, ma anche il decreto Infrastrutture con al suo interno le norme sul Ponte sullo Stretto. Il leader della Lega ha negato l'esistenza di una norma per aggirare il controllo della Corte dei Conti: "Mai esistita".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Salvini Mattarella Ponte sullo Stretto rinviato, nuovo blocco per Salvini: cosa cambia Ponte sullo Stretto, Salvini: "Sono un testone, lo faremo ed entro fine mandato gli operai saranno al lavoro" Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato l'intenzione di realizzare il Ponte sullo Stretto, sottolineando la sua determinazione a portare avanti il progetto nonostante le molte opposizioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ponte sullo Stretto, lo stop della Corte dei Conti - Porta a porta 29/10/2025 Ultime notizie su Salvini Mattarella Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, si possono dirottare i fondi su Niscemi?; I danni da maltempo e i fondi del Ponte sullo Stretto, è scontro tra governo e opposizione; L’idea del governo per limitare i controlli della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto; Blog | Il Ponte sullo Stretto è l’emblema dello spreco di risorse enormi senza avere nulla di concreto. Ponte sullo Stretto, cosa si sono detti Salvini e Mattarella nel loro incontro al ColleAl centro dell'incontro al Colle tra il ministro dei Trasporti e il capo dello Stato le Olimpiadi, ma anche il decreto Infrastrutture con al suo interno ... fanpage.it Ponte sullo Stretto, Salvini ricevuto da Mattarella al Quirinale: il futuro dell’opera e i rilievi della Corte dei ContiIl ministro delle Infrastrutture al Colle dopo molto tempo. Clima molto cordiale, raccontano anche dalla Lega, di «grande collaborazione» e non di scontro sui nodi giuridici che hanno inceppato l'iter ... corriere.it Doveva servire a velocizzare le procedure per sottoporre di nuovo il dossier alla Corte dei Conti, dopo la bocciatura di ottobre. Pare invece che Matteo Salvini dovrà rinunciare a nominare Pietro Ciucci “commissario per il ponte sullo Stretto di Messina”. Nelle b facebook Fondi del Ponte sullo Stretto per il maltempo Salvini: "Non si aiutano i siciliani togliendo soldi" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.