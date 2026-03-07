Policlinico di Messina Salvatore Iacolino si è insediato come nuovo direttore generale

Si è insediato al Policlinico di Messina il nuovo direttore generale Salvatore Iacolino, che ha già incontrato la rettrice Giovanna Spatari, il direttore sanitario Giuseppe Murolo e il direttore amministrativo Elvira Amata. L'agrigentino, 62 anni, avvocato, fino a pochi giorni fa direttore del dipartimento di Pianificazione strategica dell'assessorato regionale della Salute. Un percorso professionale, il suo, caratterizzato da una lunga esperienza manageriale in sanità, iniziata nel 1988 prima come funzionario e poi come dirigente. Iacolino ha subito voluto incontrare anche i direttori dei dipartimenti assistenziali e i direttori dei...