Policlinico Salvatore Iacolino vicino a ricoprire il ruolo di manager

Salvatore Iacolino potrebbe diventare il nuovo manager del Policlinico di Messina. Secondo le voci di corridoio, l’attuale responsabile del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica sta per prendere il posto di Giorgio Giulio Santonocito, che si è dimesso all’inizio del mese. La decisione sembra ormai vicina, e nei prossimi giorni si attende solo l’annuncio ufficiale.

Potrebbe essere Salvatore Iacolino il nuovo manager del Policlinico di Messina. L'attuale numero uno del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica è, secondo indiscrezioni, il prescelto per sostituire Giorgio Giulio Santonocito, dimessosi ad inizio mese dal ruolo di direttore.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Policlinico Messina Calciomercato Milan: nuovo profilo per ricoprire il ruolo di 9 Calciomercato Juventus, se non arriva Chiesa è lui il principale indiziato per ricoprire il ruolo di vice Yildiz Nel calciomercato della Juventus, in assenza di Federico Chiesa, il nome più probabile per il ruolo di vice Yildiz è quello di un altro calciatore nelle trattative. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Policlinico Messina Argomenti discussi: Nominato il nuovo direttore sanitario del Policlinico, è Lia Murè: Miglioreremo la qualità delle cure. LA TELEMEDICINA DIVENTA REALTÀ A CHIUSA SCLAFANI Come Sindaco di questa comunità, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Direttore del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dre Salvatore Iacolino per l'emanazione del D.D.G. n. 1 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.