Salute e Scuola nel VI Municipio | giovedì 12 marzo la presentazione della campagna vaccinale Back to School

Il 12 marzo 2026 alle 09:30 si svolgerà presso la sede del VI Municipio di Catania in Stradale San Giorgio un evento dedicato alla presentazione della campagna vaccinale

Il momento centrale della mattinata sarà dedicato alla presentazione della campagna vaccinale contro il Papilloma Virus (Hpv) denominata “Back to School” Si terrà giovedì 12 marzo 2026, alle ore 09:30, presso la sede del VI Municipio del Comune di Catania, in Stradale San Giorgio n. 27, una seduta di Consiglio di fondamentale importanza per il territorio. Al centro del dibattito, il binomio salute-istruzione e il lancio di un’iniziativa mirata alla prevenzione tra i giovanissimi. L’incontro vedrà la partecipazione dell’Assessore Andrea Guzzardi, titolare della delega alla Pubblica Istruzione e dei dirigenti scolastici degli istituti del VI Municipio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

