Sal Da Vinci e le polemiche dopo Sanremo | l’avvocato avverte Se le critiche diventano offese valuteremo vie legali

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si trova al centro di polemiche che coinvolgono il mondo della musica e del giornalismo. L’avvocato del cantante ha dichiarato che, se le critiche si trasformeranno in offese, saranno prese in considerazione azioni legali. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra commentatori e spettatori.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua ad alimentare polemiche e discussioni nel mondo della musica e del giornalismo. Il successo del cantante napoletano con il brano Per sempre sì ha diviso pubblico e critica, con commenti spesso molto duri che negli ultimi giorni hanno fatto crescere il livello dello scontro. Mentre a Napoli l’artista è stato accolto con entusiasmo e festeggiamenti, sui social e nei media si sono moltiplicate prese di posizione che, secondo il suo legale, rischiano di oltrepassare il confine tra critica artistica e attacco personale. Proprio per questo è intervenuto l’avvocato Carlo Claps, che ha spiegato come l’artista sia perfettamente consapevole del fatto che una canzone possa non piacere a tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

