Sal Da Vinci e le polemiche dopo Sanremo | l’avvocato avverte Se le critiche diventano offese valuteremo vie legali
Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si trova al centro di polemiche che coinvolgono il mondo della musica e del giornalismo. L’avvocato del cantante ha dichiarato che, se le critiche si trasformeranno in offese, saranno prese in considerazione azioni legali. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra commentatori e spettatori.
La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua ad alimentare polemiche e discussioni nel mondo della musica e del giornalismo. Il successo del cantante napoletano con il brano Per sempre sì ha diviso pubblico e critica, con commenti spesso molto duri che negli ultimi giorni hanno fatto crescere il livello dello scontro. Mentre a Napoli l’artista è stato accolto con entusiasmo e festeggiamenti, sui social e nei media si sono moltiplicate prese di posizione che, secondo il suo legale, rischiano di oltrepassare il confine tra critica artistica e attacco personale. Proprio per questo è intervenuto l’avvocato Carlo Claps, che ha spiegato come l’artista sia perfettamente consapevole del fatto che una canzone possa non piacere a tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Se le critiche a Sal Da Vinci diventano offese, valuteremo vie legali”, le parole dell’avvocato del cantanteContinuano le critiche a Sal Da Vinci dopo la sua vittoria a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì.
Caterina Balivo contro le critiche a Sal Da Vinci: scontro in diretta dopo SanremoLa puntata di oggi di La volta buona si è trasformata in un confronto acceso sul nome del vincitore del Festival di Sanremo.
Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci e le polemiche dopo....
Temi più discussi: Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbe chi detesta Napoli; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?.
Domenico Caliendo, mamma Patrizia: «Mio figlio di 11 anni mi ha detto fagliela pagare». La promessa di Sal Da Vinci per raccogliere i soldi per la FondazionePatrizia Mercolino e Antonio Caliendo non riesco a parlare nello studio di Domenica In, mentre vedono scorrere le immagini del loro figlio Domenico. Il bambino, che aveva soltanto due anni ... leggo.it
Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: «La canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro. Non ci rappresenta molto all'Eurovision»Nel pieno del nuovo tour, il cantante commenta l'ultimo Festival di Sanremo: «Masini è un grande cantante e musicista. Ha fatto tanto per Fedez» ... vanityfair.it
Sanremo non è ancora finito: non si placano polemiche, discorsi e liti. Sal Da Vinci ha vinto il Festival e ci rappresenterà all'Eurovision: siete contenti - facebook.com facebook