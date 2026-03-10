Sal Da Vinci l’idea ‘politica’ del centrodestra dopo la telefonata di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha effettuato una telefonata che ha attirato l’attenzione, distinta dagli incontri ufficiali e dalle discussioni sulla crisi internazionale. Tra le attività quotidiane del centrodestra, questa conversazione si distingue come un momento particolare. La chiamata, di natura politica, coinvolge direttamente una figura nota del panorama politico italiano. Nessuna altra informazione sui contenuti o sui partecipanti è stata resa nota.

Tra telefonate diplomatiche sulla crisi internazionale e appuntamenti istituzionali, Giorgia Meloni ha trovato anche il tempo per una chiamata decisamente insolita. Venerdì scorso, dopo una serie di colloqui internazionali con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz sulla guerra in Iran, la presidente del Consiglio ha preso il telefono per contattare il cantautore napoletano Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. La telefonata, confermata a Repubblica da due fonti, è avvenuta poco prima che l’artista salisse sul palco dello stadio Maradona per esibirsi in occasione della partita Napoli-Torino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

