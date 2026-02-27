Sal Da Vinci | ‘Per sempre sì? L’idea iniziale era dedicarla al Napoli’

Sal Da Vinci ha rivelato che l’ispirazione iniziale per la canzone “Per Sempre Sì” era di dedicarla al Napoli. La scelta del titolo e del tema è nata da un sentimento spontaneo e sincero, senza pianificazioni particolari. La composizione si è sviluppata in modo naturale, riflettendo emozioni autentiche che hanno portato alla creazione del brano.

Francesco Da Vinci, figlio del noto cantautore Sal Da Vinci, ha recentemente partecipato alla trasmissione "La Radiazza" di Radio Marte, dove ha rivelato i retroscena della sua canzone "Per sempre sì", attualmente in gara al prestigioso Festival di Sanremo. Questa traccia ha già conquistato il pubblico, posizionandosi al primo posto della classifica delle tendenze su YouTube e scatenando l'euforia dell'Ariston durante le sue esibizioni. "Per sempre sì" non è solo una semplice canzone, ma un inno alla celebrazione dell'amore eterno.

