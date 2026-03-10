Giorgia Meloni ha pubblicato un video di 13 minuti per esprimere la sua posizione sul referendum sulla giustizia. La premier ha deciso di intervenire in modo diretto, cercando di chiarire alcuni aspetti e rispondere a critiche e notizie false che circolano sull’argomento. La sua partecipazione si inserisce in un momento in cui il dibattito pubblico si intensifica.

Alla fine Giorgia Meloni è scesa in campo per il referendum sulla giustizia. Lo ha fatto – in modo tardivo – con un video di 13 minuti, girato e diffuso «per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione». E, ovviamente, spingere gli elettori verso il Sì. Per superare il fronte del No, scrive Repubblica, la premier sarebbe ora pronta ad arruolare persino Sal Da Vinci, trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo col brano Per sempre sì. Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Meloni avrebbe già sentito Sal Da Vinci. Fratelli d’Italia vorrebbe infatti usare il tormentone Per sempre sì per i comizi finali in vista del voto del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, Meloni pronta a giocarsi la carta Sal Da Vinci

Articoli correlati

Leggi anche: A giocarsi la vittoria: Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez con Masini

Elezioni e referendum sulla guerra. Zelensky pronto a giocarsi l’ultima cartaPer il Financial Times, Zelensky è pronto a indire elezioni presidenziali e un referendum sulla guerra.

Tutto quello che riguarda Referendum Meloni pronta a giocarsi la...

Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sìFdI vorrebbe usare il tormentone per i comizi finali. La leader il 12 a Milano: previsti vip e giuristi come Cassese ... repubblica.it

Gratteri arruola Sal Da Vinci nel fronte del No senza accorgersi di aver citato di nuovo un meme falsoIl procuratore di Napoli ci ricasca dopo aver letto le dichiarazioni inventate di Giovanni Falcone, questa volta arruola per il No il vincitore di Sanremo. Peccato che quest'ultimo abbia smentito. Res ... ilfoglio.it