Sal Da Vinci sta portando avanti il suo progetto musicale con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico sul tema del referendum. Nel frattempo, Giorgia utilizza il suo stile neomelodico per sostenere questa causa attraverso la sua musica. La frase del cantante Bennato, “sono solo canzonette”, viene citata per sottolineare come le canzoni possano avere un ruolo anche in questioni di rilevanza sociale.

«Sono solo canzonette», cantava il pirata Bennato, quando voleva scanzonarsi di dosso il peso del mondo. Eppure, a Palazzo Chigi, hanno capito che una riforma della giustizia non la spieghi con le slide, la risolvi con un do di petto. Edoardo Bennato (Ansa). Il neomelodico si fa jingle di Stato. La scena è una sceneggiata di quelle fatte bene: Giorgia Meloni, stretta tra un dossier sul Medio Oriente e una crisi del greggio, ha alzato la cornetta e ha arruolato Salvatore Michael Sorrentino, per tutti Sal Da Vinci. Non è stata una telefonata di cortesia, ma un’operazione di esproprio sentimentale, un sequestro di persona e di spartito: «La tua Per sempre sì è pure un regalo per il referendum », avrebbe detto la premier poco prima che l’ugola d’oro di Napoli iniziasse il suo giro di campo al Maradona. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sal Da Vinci e l’arma neomelodica di Giorgia per il referendum

