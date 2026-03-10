Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci per discutere del referendum, facendo riferimento al ritornello della sua canzone “Per sempre sì”. L’interessamento della premier è stato molto più frequente di quanto si possa immaginare, e il collegamento telefonico tra i due si è rivelato il più atteso del giorno. La canzone di Da Vinci, nota e discussa, è stata citata più volte nel corso della conversazione.

Era il collegamento più telefonato del mondo e, anzi, stupisce che non sia avvenuto prima. “Per sempre sì”, nota e controversa canzone di Sal Da Vinci, e i mille usi che se ne possono fare. “Coincidenza” ha voluto che questo brano abbia raggiunto la popolarità proprio all’incombere del referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Ovviamente, la linea del Sì è quella governativa e l’assist è praticamente fatto. Repubblica, con Lorenzo De Cicco, svela un retroscena tra la premier Meloni e il cantante napoletano. Meloni chiama Sal Da Vinci: i dettagli. Si legge su Repubblica: Quando si dice la coincidenza: la destra cercava uno slogan e ha trovato un ritornello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci per il referendum: "Per sempre sì sarà il ritornello elettorale"

