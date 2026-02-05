Sabatini attacca Gasp e la sua strategia. L’ex ds della Roma spiega che le parole del tecnico stimolano l’ambiente e aiutano a convincere i tifosi che prima non lo sostenevano. Sabatini commenta anche i movimenti di Malen, sottolineando come tutto faccia parte di una strategia più ampia.

Conosce decisamente bene Ricky Massara, stima Gian Piero Gasperini e sa che nella Capitale le divisioni sono all’ordine del giorno fin dai tempi antichi. Walter Sabatini è stato uno dei dirigenti più importanti nella storia giallorossa e ha lavorato con l’attuale direttore sportivo della Roma per quasi dieci anni. Oggi Sabatini è un attento osservatore delle dinamiche di mercato, e non solo. In questo momento sembra esserci una contrapposizione tra Massara e Gasperini. Che ne pensa? “La contrapposizione esiste da parecchio, mi sembra un fenomeno abbastanza ripetitivo nel calcio di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabatini: "Roma, che mercato! Gasp si lamenta, ma è una strategia. E i movimenti di Malen sono..."

Approfondimenti su Roma Mercato

Walter Sabatini ha rivelato che le recenti lamentele di Gasperini sul mercato sono una strategia.

Questa sera a Roma l’attenzione si concentra sulla sfida tra i giallorossi e l’Udinese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Mercato

Argomenti discussi: Sabatini: Roma, che mercato! Gasp si lamenta, ma è una strategia. E i movimenti di Malen sono...; Mercato gennaio, Pellegatti: 7 al Napoli, 8 alla Roma. Sabatini: Inter e Juve…; Sabatini esalta Gasperini: Fa più dei punti che ha. Con questa Roma la Champions è possibile; Sabatini: Gasperini poco elegante. La contrapposizione con Massara c'è da parecchio. Spero la Roma non venda Koné, è come Nainggolan.

L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha detto la sua sul momento della squadra giallorossa guidata da Gian Piero GasperiniL’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha detto la sua sul momento della squadra giallorossa guidata da Gian Piero Gasperini Walter Sabatini ha analizzato il momento della Roma ai microf ... calcionews24.com

LA GAZZETTA | Sabatini: Gran mercato di Massara a gennaio. Gasperini? Le lamentele sono per stimolare l’ambienteWalter Sabatini, storico direttore sportivo della Roma, è tornato a parlare del momento dei ... msn.com

#Sabatini così sulla #Roma Il commento sul momento dei giallorossi x.com

Sabatini così sulla Roma Il commento sul momento dei giallorossi facebook