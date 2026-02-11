Gasp si gode finalmente la sua punta. Dopo la doppietta contro il Cagliari, l’olandese Malen diventa il punto di riferimento per la Roma. L’allenatore si difende dalle critiche alle regole, ricordando che le proteste sono legittime, ma non devono essere usate solo quando fa comodo. La battaglia sulle regole continua, con Gasp che spinge per avere più spazio e riconoscimenti.

Ha voluto proprio lui, il Gasp: Donyell Malen. Lo aveva individuato, lo ha suggerito, ha bocciato tutti gli altri centravanti che aveva alla Roma aspettando questo ragazzo olandese. Se l’inizio di un’avventura conta qualcosa, non si può certo dire che il tecnico giallorosso avesse visto male. Già, perché Malen è entrato subito dentro il calcio italiano e dentro la nuova squadra. La sua capacità di adattarsi a una realtà per lui sconosciuta è stata sorprendente: un gol al debutto contro il Torino e poi, dopo due partite senza reti, la doppietta che ha piegato il Cagliari. Ma non sono solo i gol di Malen - tre in quattro partite, comunque tanti - ad avere convinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malen, finalmente Gasp ha la sua punta. Allenatori-regolamento: battaglia giusta, a patto che...

Approfondimenti su Malen Gasp

Mauro commenta che Malen ricorda Vialli, ma resta scettico su cosa possa fare.

Voeller analizza la sfida tra Füllkrug e Malen, sottolineando le aspettative su entrambi gli attaccanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Malen Gasp

Argomenti discussi: Malen, finalmente Gasp ha la sua punta. Allenatori-regolamento: battaglia giusta, a patto che...; Se Malen è Vialli, chi tra Dybala e Soulé è Mancini?; Roma si gode Malen: Gasp ha il suo nove; Roma-Cagliari, le pagelle: le giocate di Malen sono una sentenza, Pisilli e Celik non si fermano mai.

Malen, finalmente Gasp ha la sua punta. Allenatori-regolamento: battaglia giusta, a patto che...L'olandese è sempre più al centro della Roma dopo la doppietta al Cagliari. La protesta dei tecnici contro alcune regole è sacrosanta, ma da non portare avanti solo quando fa comodo. In Serie B, il Ba ... msn.com

Se Malen è Vialli, chi tra Dybala e Soulé è Mancini?Adesso ci si è messo anche Gasp: «Malen? Mi ricorda Vialli». Già, ma quale? Quello esile, veloce e scattante della Cremonese e della Sampdoria o quello più ... ilmessaggero.it

VIDEO - #RomaCagliari, i tifosi pazzi di #Malen: "Finalmente un attaccante che conta!" @sergiocarloni_ #ASRoma x.com

La Roma torna a vincere e a produrre più di 2 xG Contro il Cagliari, la Roma ha finalmente restituito numeri che riflettono appieno la prestazione. Con 2,20 xG e una vittoria che ha seguito il copione delle occasioni create, Gasperini può sorridere. Malen, a - facebook.com facebook