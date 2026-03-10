Ryanair lancia l’operativo estivo 2026 a Pisa | 58 rotte e due nuovi collegamenti

Ryanair ha annunciato il programma estivo 2026 all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, con 58 rotte in totale. Tra queste, ci sono due nuovi collegamenti verso Bratislava e Rabat. L’azienda ha lanciato le sue operazioni per la prossima stagione, confermando l’intenzione di ampliare la propria presenza nello scalo toscano. L’annuncio riguarda sia rotte consolidate sia nuove destinazioni per i mesi caldi.

Pisa, 10 marzo 2026 - Ryanair ha annunciato il suo operativo per l’estate 2026 all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa con 58 rotte complessive, tra cui 2 nuovi collegamenti per Bratislava e Rabat. L’annuncio è stato diffuso oggi, 10 marzo, dalla compagnia aerea. Il programma estivo prevede anche l’aumento delle frequenze settimanali su alcune rotte già esistenti, tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos, Tirana e Trapani-Marsala. L’operativo sarà sostenuto principalmente dai 9 aerei Ryanair basati a Pisa, per un investimento complessivo di 900 milioni di dollari. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, il programma consentirà di raggiungere 4,5 milioni di passeggeri all’anno e supporterà oltre 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

