Antoine Pin non è più il Ceo di Tag Heuer

Antoine Pin ha lasciato il ruolo di CEO di Tag Heuer, come annunciato ufficialmente dal gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. La notizia segna un cambiamento nella gestione dell’azienda svizzera, nota per la sua tradizione nel settore degli orologi di lusso. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle prossime strategie o sulla sua sostituzione.

L'addio del Chief executive manager è stato ufficializzato dal gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Pin saluta anche la holding, dopo una carriera lunga 23 anni. La sua carriera, infatti, è iniziata nel 1994 come Junior Sales Manager per DFS e Medio Oriente, prima dell'acquisizione del marchio da parte di LVMH nel 1999. Nel 2022, invece, è diventato Direttore Marketing Internazionale di Zenith. Diversi i ruoli di vertice all'interno di marchi del gruppo. Tra questi anche quello di Managing Director per il comparto orologi di Bulgari. Nel 2024 era subentrato a Julien Tornare nel ruolo di amministratore delegato di Tag Heuer.

TAG Heuer e Hiroshi Fujiwara lo hanno fatto di nuovo

TAG Heuer e Hiroshi Fujiwara hanno ancora una volta collaborato, unendo il mondo dell'orologeria di lusso con lo stile streetwear. Lo streetwear iconico e l'eleganza svizzera si incontrano in una partnership che riflette innovazione e creatività, mentre Fujiwara si gode la tranquillità della costa di Miami.

